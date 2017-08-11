Лукашенко пообещал выявить всех тунеядцев в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики выявят каждого тунеядца. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер отметил, что после выхода обновленного декрета о тунеядцах (официальное название — «О предупреждении социального иждивенчества») местные органы получат широкие полномочия для его исполнения. «Мы вычленим людей по персоналиям: кто может, но не хочет, кто хочет, но не может, и тех, которым надо лопату в зубы — и пошел работать. Пусть на меня не обижаются», — отметил Лукашенко.

Он также высказал мнение, что «людей надо приучить к труду». «Нельзя создавать так называемый класс безработных. Если мы их не станем вовлекать в общественно полезный труд, как раньше говорили, значит, мы будем создавать этот класс, и он будет увеличиваться», — сказал глава республики, подчеркнув, что этого допустить нельзя. Тех, кто, по его словам, ни на что не способен, он пообещал заставить трудиться «специфическими методами».

Материалы по теме Труд пруди Кто в Белоруссии обязан платить налог на безделье

3 августа Лукашенко объявил, что необходимо заставить работать 300 тысяч граждан страны.

В феврале в нескольких городах Белоруссии прошли несанкционированные митинги протеста против сбора «налога на тунеядство». Позднее Лукашенко поручил чиновникам в течение года не взимать сбор с граждан страны.

Декрет «о тунеядцах» был подписан президентом Белоруссии в апреле 2015 года. Согласно ему, все трудоспособные, но не работающие и не платящие налогов на протяжении шести месяцев жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов. В противном случае их будут привлекать к административной ответственности.

