Лукашенко посулил белорусам среднюю зарплату в 770 долларов

Средняя зарплата в Белоруссии может достичь 1,5 тысячи рублей (770 долларов по текущему курсу). Об этом в пятницу, 11 августа, заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает агенство БЕЛТА.

«За 2018-2019 годы, особенно за 2018 год, мы беремся за те предприятия, на которых мало зарабатывают, чтобы их подтянуть к тысяче белорусских рублей», — сказал Лукашенко. По его словам, если это поручение будет выполнено, средняя зарплата в стране составит полторы тысячи белорусских рублей.

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При этом он подчеркнул, что средний уровень заработной платы в тысячу белорусских рублей к концу этого года необходимо закрепить. «Надо стабильно выходить на среднюю зарплату (в одну тысячу белорусских рублей — прим. «Ленты.ру»), и в 2018 году самую низкую подтягивать до уровня средней», — заключил глава государства.

3 августа Лукашенко заявил, что необходимо заставить работать 300 тысяч граждан страны. Способствовать трудоустройству незанятых граждан будет обновленный декрет о тунеядцах (официальное название — «О предупреждении социального иждивенчества»).

30 декабря 2016 года президент Белоруссии заявил, что лучшим новогодним подарком для него была бы средняя по стране зарплата в 500 долларов.