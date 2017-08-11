Культура
 

Норвежской певице пригрозили убийством из-за клипа с чернокожим актером

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Норвежская певица Софи Элиз заявила, что ей угрожают убийством после того, как она опубликовала видео, в котором снялась с чернокожим актером. Об этом сообщает The Independent.

«На дворе 2017 год, но, похоже, мы недалеко ушли в борьбе с расизмом», — сказала 22-летняя артистка.

По словам Элиз, она опасается выходить из дома, и родители серьезно беспокоятся за ее жизнь.

Клип на песню All Your Friends был опубликован на YouTube 6 августа. Вскоре в комментариях к видео появилось много расистских, сексистских высказываний, оскорблений и угроз в адрес певицы. Сейчас все комментарии к публикации отключены.

«На самом деле я не хотела ничего удалять, потому что люди должны видеть, какие вещи творятся в нашем мире», — сказала Элиз.

Софи Элиз получила известность в 16 лет как блогер и участница телешоу. С 2014 года занимается музыкой.

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