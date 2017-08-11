Задержанного в Турции россиянина приговорили к шести годам тюрьмы

Задержанный в Турции гражданин России Ренат Бакиев, который якобы планировал сбить военный самолет США при помощи беспилотного летательного аппарата, приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает Sabah.

Как уточняет издание, этот приговор был вынесен заочно, то есть еще до ареста Бакиева в четверг, 10 августа. Бакиев числился в розыске по подозрению в членстве в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

В отношении россиянина было вынесено судебное постановление, согласно которому его необходимо арестовать, если он попытается снова въехать в Турцию. Ранее (точную дату газета не называет) мужчина был задержан на турецко-сирийской границе и впоследствии депортирован.

По делу об американском военном самолете он все еще находится под следствием.

По данным турецких властей, 23-летний россиянин намеревался уничтожить один из самолетов, базирующихся на авиабазе Инджирлик в южной провинции Адана. В этой связи Бакиев специально арендовал велосипед и разведывал обстановку в ее окрестностях. Газета также передает, что он якобы планировал совершить теракт в центре ассоциации алевитов.

Мужчина, предположительно, является боевиком террористической группировки

Турецкие СМИ сообщают, что россиянин ранее пытался незаконно попасть на территорию провинции Килис, но был задержан на границе с Сирией и депортирован. Отмечается, что он владеет не только русским языком, но и английским, арабским и турецким.