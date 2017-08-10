Опубликовано видео с задержанным в Турции россиянином

Видео: iha.com.tr

Турецкое информагентство IHA опубликовало в четверг, 10 августа, видео с задержанным гражданином России, который, предположительно, планировал атаковать военный самолет США при помощи беспилотного летательного аппарата. На кадрах видно, как мужчину в шортах и футболке ведут на медицинское освидетельствование перед началом следственных действий. Затем его выводят на улицу и сажают в автомобиль.

Также опубликованы записи с камер наблюдения. На них мужчина вместе с кем-то едет на мотоцикле, а также в одиночку передвигается на велосипеде по улице.

Ранее сообщалось о задержании в Турции россиянина Рената Бакиева, якобы являющегося боевиком террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Отмечалось, что он намеревался уничтожить один из американских самолетов, базирующихся на авиабазе Инджирлик, и разведывал обстановку в ее окрестностях, в том числе в городе Адана, на арендованном велосипеде. 10 августа он должен предстать перед судом.