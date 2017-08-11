Бывший СССР
 

В Киеве недосчитались денег на строительство стены на границе с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Олег Слободян
Олег Слободян

Строительству стены на границе Украины с Россией может помешать недостаточное финансирование. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщил пресс-секретарь украинской Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает «Интерфакс-Украина».

«Состояние финансирования проекта составляет чуть более 15 процентов от необходимого. За 2015-2016 годы должны были выделить более двух миллиардов гривен (4,7 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»), а выделили 600 миллионов (около 1,4 миллиарда рублей)», — отметил он.

По его словам, на 2017 год предусмотрено выделение средства в размере 500 миллионов гривен (1,2 миллиарда рублей). «Но это пока еще не реализовано на практике», — добавил Слободян.

Ранее 11 августа сообщалось, что суд в Киеве арестовал фигуранта дела о хищении средств на постройку стены на границе с РФ, директора компании «Агентство защиты информации» Александра Кашубу. Днем ранее стало известно, что сооружение, возводимое правительством Украины на восточных рубежах, в некоторых местах уже подрыли и продырявили кабаны.

Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года Арсением Яценюком, который тогда занимал пост главы кабинета министров. По плану украинского правительства, рубежи с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должны быть оборудованы противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года для этих целей предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Реализации проекта "Стена" мешает недофинансирование и политическая составляющая
На Украине арестовали фигуранта дела о хищении средств проекта «Стена»
Кабаны продырявили украинскую стену на границе с Россией
Последние новости
Источник раскрыл детали ухода Малахова с Первого канала и назвал его преемника
Создатели соломенного стадиона ответили на посылку «Зенита» арбузом
В Киеве недосчитались денег на строительство стены на границе с Россией
Перевернувшийся мусоровоз в Германии раздавил семью с тремя детьми
«Психоделические» ковры в Госдуме испугали и насмешили соцсети
Представлен список обязательных к передаче в ФСБ данных интернет-пользователей
В Полтаве застрелили чемпиона Украины по ММА
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:06Сегодня

Лес костей

Кто прячется в лесах Прибалтики
19:10Сегодня

В Полтаве застрелили чемпиона Украины по ММА

13:28Сегодня

Посадку американского штурмовика на шоссе под Таллином показали на видео

17:57Сегодня

СБУ взяла в заложники несовершеннолетнюю дочь военнослужащей ЛНР

Бывший СССР00:0429 июля
Сигизмунд (Зигмунт) Сераковский

Хождение по мукам Сигизмунда

История жизни и смерти польско-литовского бунтаря Сераковского
22:34 9 августа

Захарченко признал нежелательность употребления слова «Малороссия»

18:21Сегодня

Киев выразил протест Москве из-за ограничения судоходства в Керченском проливе

17:36Сегодня

Киев увеличил выплаты воюющим в Донбассе военным

Бывший СССР00:05 8 августа
Гурбангулы Бердымухаммедов

Туркменский Рэмбо

Как президент Бердымухаммедов стреляет, дрифтует, диджеит и поет
16:05Сегодня

Лукашенко пообещал выявить всех тунеядцев в Белоруссии

14:52Сегодня

Руководство ДНР задумало выпустить сотню автобусов «Донбасс»

15:15 9 августа

Саакашвили обвинил Россию в подготовке захвата Белоруссии

Россия
«Спрошу со всех как с понимающих»
Чем займется Сергей Удальцов после 4,5 лет заключения
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
Мусорный полигон «Кучино» в Подмосковье наполовину засыпали грунтом
Воробьев проинспектировал строительство Никольского храма в Красногорске
Владимир ПутинУот так уот!
Как быть ЗОЖником, если ты президент
Мосгорсуд обязал Навального удалить фрагменты расследований об Усманове
В Подмосковье подсчитали плановые показатели по сбору зерна
Все материалы
Мир
Бабка надвое шмаляла
Древние старухи и молодые афганки отстреливают джихадистов как собак
За пригоршню шишек
Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
«Учителя года» в США посадили за гей-вечеринки для мальчиков-«братишек»
Перевернувшийся мусоровоз в Германии раздавил семью с тремя детьми
Из-за столкновения поездов в Египте погибли 28 человек
На берег в Британии выбросило гигантские трубы
Все материалы
Бывший СССР
Лес костей
Кто прячется в лесах Прибалтики
В Полтаве застрелили чемпиона Украины по ММА
В Киеве недосчитались денег на строительство стены на границе с Россией
СБУ взяла в заложники несовершеннолетнюю дочь военнослужащей ЛНР
Киев выразил протест Москве из-за ограничения судоходства в Керченском проливе
Киев увеличил выплаты воюющим в Донбассе военным
Лукашенко пообещал выявить всех тунеядцев в Белоруссии
Все материалы
Финансы
Спуфи и его команда
Как мошенники обходят биржевые правила и заколачивают миллионы
Эксперты оценили шансы «Югры» на победу в суде против ЦБ
Банк России поднял доллар выше 60 рублей
Россиян предупредили о риске грядущего подорожания продуктов
Минсельхоз еще раз напомнил россиянам о дешевеющей гречке
Дефицит бюджета России достиг 424 миллиардов рублей
В России спрогнозировали рекордный урожай зерна
Все материалы
Бизнес
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Поперек течения
В Хакасии строительство опасного понтонного моста вызвало вопросы у общественности
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
Прохоров продал семь процентов «Русала» по цене ниже рыночной
РЖД завершили строительство ветки в обход Украины
УАЗ перешел на режим неполной рабочей недели
Абрамович заработал на угле и металле 125 миллионов долларов
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Охота на кафира
Подробности зверского убийства рыбаков, попавших под руку фанатику-исламисту
Вид сверху: российский самолет-разведчик облетел Пентагон
Зачем ему понадобилась штаб-квартира ЦРУ и гольф-клуб Трампа
В Мытищах полицейские незаконно вернули коммерсанту «одноруких бандитов»
Осужденный в Турции сторонник ИГ фигурировал и в российском уголовном деле
Трамп пообещал увеличить траты на систему ПРО на «много миллиардов»
Источник в Минобороны опроверг сведения о повышении боеготовности ПВО из-за КНДР
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Нашпиговали
Бесчеловечные эксперименты над людьми стали реальностью
Над Марсом сняли редкий атмосферный феномен
Найден безопасный способ создания свиночеловека
В киевском бассейне накрыли подпольную биткоин-ферму
Безграмотные индейцы-математики оказались астрономами
Все материалы
Спорт
Любо-дорого смотреть
Почему худший футбольный клуб АПЛ зарабатывает 100 миллионов фунтов в год
Морис Квителашвили«Мы всегда ладили с Липницкой»
Квителашвили — о втором гражданстве, служебных романах и собственной школе
Запрещенный укол
Пока россиян ловят на допинге, европейцы и американцы безнаказанно его принимают
Бегунья из Тринидада и Тобаго протаранила барьер во время забега на ЧМ в Лондоне
Кафельникову предложили сняться в «Давай поженимся»
Российская бегунья отказалась возвращать отобранные за допинг медали
Названа дата возможного дебюта Неймара в составе ПСЖ
Все материалы
Культура
Люк и его отцы
Кино недели с Денисом Рузаевым: от космической оперы Бессона до «Люмьеров!»
Без ума от вас
22 книги о сумасшедших
Приход и привод
Зачем полиция налетела на посетителей самого модного клуба Москвы — «Рабицы»
Учитель понадеялся выпустить «Матильду» в Чечне
ДЖЕЙ-ЗИ спародировал сериал «Друзья» в новом клипе
Серебренникову дали престижную международную премию
92-летнего отца покойного басиста Metallica заметили на концертах группы
Все материалы
Интернет и СМИ
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Андрей МалаховНародный хайпожор
Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки
Якубович угодил в базу «Миротворца»
Российский ведущий в прямом эфире сделал предложение своей девушке
В сети сбились со счета при решении задачки про лапы и головы кота
Самые нелепые падения панд собрали в одном видео
Все материалы
Ценности
Лишили достоинства: что потерял Джанлука Вакки
У «танцующего миллионера» отбирают за долги роскошные виллы, яхты и авто
Цени мой стиль
Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
Audi выпустил спецверсию Q7 для состоятельных российских меломанов
Moooi выпустил светильники в виде японских бумажных попугаев
Довлатова с чемоданом нарисовали на фарфоровой кружке
Saint Laurent показал первые кадры кампании с участием звезды «Нимфоманки»
Клиенты Vans займутся дизайном кед самостоятельно
Все материалы
Путешествия
Еду в Доху я
Что ждет россиянина в Катаре
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Сотни россиян в Турции пожаловались на заражение энтеровирусом
В туриндустрии отреагировали на решение России об опасности отдыха в Турции
В Анталье предложили разрешить туристам доступ к затопленному городу
Российских путешественников предупредили об угрозе для здоровья в Турции
Самолет экстренно сел на Урале из-за судорог у ребенка
Все материалы
Из жизни
По рукам
Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын
«Первое впечатление: местные — злые и наглые»
История москвички, переехавшей в Израиль
Со стыда сгорели
Как бодишеймеры мотивируют полных девушек на похудение
Китаянка отправила младенца в приют в пакете курьерской службой
В Бангладеш летевший на свадьбу вертолет по ошибке приземлился в тюрьме
В Антарктиде нашли забытый в 1911 году пирог полярника Роберта Скотта
В США неизвестный проник в чужую квартиру и навел там порядок
Все материалы
Тяжелое топливо
Тест Bentley Bentayga Diesel. Роскошь на солярке — скучно или круто?
Самые зрелищные полицейские погони
Как взрослые играют в салочки с жесткими последствиями
Тест кабриолета Mercedes E-класса
Насколько близок Mercedes-Benz E-класса к кабриолетному идеалу
Tesla, Prius и Rolls-Royce, ставшие Формулой-1
Как бы выглядели автомобили, если бы они гонялись в Формуле-1
Электронщик записал «Форду» музыку для пробок
В Тольятти готовят внедорожник-«невидимку»
Названы автомобили, которые россияне продают чаще всего
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы