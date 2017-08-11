Энгельсского похитителя тортов и рулетов отправили в колонию строгого режима

В городе Энгельсе Саратовской области похитителя тортов и рулетов «Сказка» приговорили к восьми месяцам исправительной колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Как отмечается, в мае прошлого года 32-летний житель города и его сообщник похитили из чужого автомобиля шесть тортов и пять рулетов «Сказка» на сумму около полутора тысяч рублей. Злоумышленники пытались скрыться с места преступления, однако их задержали сотрудники правоохранительных органов.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Суд назначил мужчине наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.