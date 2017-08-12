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Британские военные усилят охрану авианосца после посадки на палубу дрона

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Министерство обороны Великобритании намерено пересмотреть подход к мерам безопасности после инцидента с дроном, севшим на палубу нового авианосца «Королева Елизавета» и сделавшим его фотографии. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает BBC News.

Летательным аппаратом управлял один из участников группы Black Isle Images. Он попросил журналистов не указывать его имя. По его словам, авианосец фотографировали и снимали с того момента, как он пришвартовался в порте Инвергордон (Шотландия). Когда над морем поднялся сильный ветер, программа беспилотника, оснащенная специальными сенсорами для предотвращения крушения, приняла решение приземлиться на палубу. Мужчина заявил, что был удивлен легкостью, с которой это удалось сделать. По его словам, с ним никто не связался даже после того, как он сам оставил охране верфи свои координаты.

Один из снимков авианосца, сделанных с дрона, был опубликован на странице Black Isle Images в Facebook.

В оборонном ведомстве заявили, что очень серьезно отнеслись к случившемуся и передали информацию об инциденте шотландской полиции.

Black Isle Images — сетевое сообщество, посвященное фотографиям, сделанным на территории шотландского нагорья Черный остров. Заливать снимки могут все желающие.

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