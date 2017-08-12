В оборонном бюджете Украины найдена «дыра» в 237 миллионов долларов

Генеральная прокуратура Украины обнаружила «дыру» в оборонном бюджете республики в размере 6,1 миллиарда гривен (почти 237 миллионов долларов). Об этом в субботу, 12 августа, сообщает ZN.UA.

Отмечается, что таких показателей дебиторская задолженность предприятий-поставщиков перед Минобороны достигла к концу 2016 года, увеличившись на 2,4 миллиарда гривен (93,2 миллиона долларов). Эти данные приводятся в письме генпрокурора Юрия Луценко на имя украинского премьера Владимира Гройсмана, направленном в середине июля в правительство (документ №10/2/1-20618-17).

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Луценко обратил внимание, что «прореха» составляет порядка 11 процентов годового финансирования, а просроченная задолженность достигла 755 миллионов гривен (29,3 миллиона долларов).

В июне Минфин Украины сообщил, что государственный долг республики в апреле 2017 года вырос почти на два миллиарда долларов до 74,3 миллиарда. Рост этого показателя в ведомстве связали с финансированием госбюджета за счет заимствований, решением о капитализации Приватбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также с девальвацией гривны.