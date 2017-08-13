Пьяный водитель проехал по встречке на МКАД

Видео: ren.tv

Телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 13 августа, опубликовал видеозапись, на которой видно как пожилой мужчина за рулем автомобиля движется против потока на оживленной трассе. Утверждается, что инцидент имел место на Московской кольцевой автодороге (МКАД).

Приблизившись к нарушителю, автор видео посоветовал ему остановиться. Однако тот, судя по записи, находился в состоянии алкогольного опьянения, реагировал неадекватно и бессвязно просил других участников движения отъехать. После короткого диалога пожилой мужчина продолжил свой путь.

Изначально ролик появился 12 августа на YouTube-канале Show Me Show. Судя по комментариям, инцидент произошел накануне.