В Москве задержали стрелявшего по машине на МКАД водителя Mercedes

Обстрелявшего чужую машину из «Осы» в ходе дорожного конфликта на 46-м километре МКАД водителя Mercedes задержали после обращения в полицию второй участницы происшествия. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД России во вторник, 25 июля.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве (статья 213 УК РФ). «В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — отмечено в тексте.

Травматическое оружие, хранившееся у 34-летнего москвича на законных основаниях, было изъято.

По данным полиции, конфликт произошел на 46-м километре МКАД. Потерпевшая рассказала, что мужчина своей агрессивной манерой вождения спровоцировал аварийную ситуацию, а затем выстрелил в пассажирскую дверь ее Hyundai и скрылся.

25 апреля в центре Москвы, на Бутырском валу, другой водитель Mercedes выстрелил из травматического пистолета в голову другому автомобилисту после ДТП. Ему удалось скрыться с места преступления.

Пистолет «Оса» — бесствольный вариант нелетального оружия, предназначенного для активной самообороны на близком расстоянии.