Проехавшего на МКАД по встречке водителя оштрафовали

Водитель автомобиля Renault, проехавший по Московской кольцевой автодороге (МКАД) против потока, оштрафован. Об этом ТАСС в воскресенье, 13 августа, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД России по столице, не уточнив сумму взыскания.

Нарушителем оказался 63-летний мужчина, в отношении него составлен административный протокол. В ведомстве отметили, что пенсионер вел себя неадекватно. Кроме того, там добавили, что инцидент произошел 11 августа.

Ранее в СМИ попал ролик, на котором видно, как пожилой мужчина за рулем автомобиля движется по встречке в плотном потоке машин. Приблизившись к нарушителю, автор видео посоветовал ему остановиться. Однако тот, судя по записи, был пьян, он бессвязно просил других участников движения отъехать.

Видео: ren.tv



