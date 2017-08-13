Москвичей предупредили о грозе и граде в понедельник

Грозовой фронт на короткое время сменит солнечную погоду в Москве в понедельник, 14 августа. Такой прогноз дают синоптики центра «Фобос», передает ТАСС.

«В Москве 14 августа погода резко испортится после сегодняшних 25-30 градусов. На мегаполис надвигается грозовой фронт с интенсивными ливнями до 7-12 миллиметров осадков, шквалистым усилением ветра и понижением температуры», — сообщил ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец.

По его словам, «наиболее сложные условия» ожидаются с 12:00 мск до 21:00 мск. «Возможны задержки авиарейсов, поскольку будут наблюдаться опасные для авиации явления погоды», — предупредил эксперт.

Он добавил, что ухудшение погоды будет кратковременным, и со вторника в атмосфере вновь будет преобладать скандинавский антициклон: комфортная погода до 26 градусов днем, что несколько теплее нормы для августа.

В то же время в Гидрометцентре сказали, что в понедельник возможно будет град. «В Москве при облачной с прояснениями погоде ожидаются ливень, гроза, местами град. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду», — сообщил представитель метеослужбы.

По расчетам синоптиков, к четвергу температурный фон составит 22-27 градусов, не исключен небольшой дождь. Тепло, как ожидается, будет и в выходные.