Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень опасности

Синоптики объявили в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности в воскресенье, 16 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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По данным синоптиков, в столичном регионе в воскресенье ожидается дождь, местами сильный, прогремит гроза, а порывы ветра составят 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит 23-25 градусов тепла.

«Желтый» уровень означает, что погода представляет потенциальную опасность.

13 июля в Гидрометцентре заявили, что температура воздуха в Москве в выходные 15-16 июля поднимется до 27-28 градусов.

9 июля, в погодном центре «Фобос» сообщили, что пляжный сезон в столице может быть открыт в конце июля. В грядущие выходные над Москвой начнет формироваться область повышенного атмосферного давления, что принесет теплую и сухую погоду.

6 июля глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во второй половине лета в Центральной России ожидаются ливни, грозы и смерчи. При этом многие катаклизмы, по его словам, предсказать заблаговременно не получится.