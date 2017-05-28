В Москве и ряде регионов объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В ряде регионов европейской части России объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В частности, в понедельник, 29 мая, во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях ожидаются грозы.

Кроме того, в ночь на понедельник в ряде регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидаются заморозки.

В Москве ночью ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, температура 6-8 градусов выше нуля. Днем облачно, дождь, местами гроза, температура 22-24 градуса. В столичном регионе, а также в Ивановской и Калужской областях прогнозируется сильный ветер.