Названы сроки начала пляжного сезона в Москве

Пляжный сезон в Москве в этом году начнется в конце июля, сообщают в воскресенье, 9 июля, синоптики из погодного центра «Фобос».

«Июнь и первая декада июля-2017 оказались необычайно холодными (на три-пять градусов ниже климатической нормы). Тем не менее природа сжалится над москвичами и во второй половине июля вернет украденное лето», — отметили специалисты.

По их данным, теплая погода начнет возвращаться в Москву 11 июля, когда столичный воздух прогреется до 25 градусов. Последующие три дня будут дождливыми, однако температура воздуха опустится незначительно — до 22 градусов.

Уже в выходные над столицей начнет формироваться область повышенного атмосферного давления, которая перейдет в самостоятельный антициклон, что принесет летнюю и сухую погоду.

«Воздух лучше начнет прогреваться — в среднем до 22-27 градусов, постепенно доведя температуру воды до 19-21 градусов (после 19-20 июля). То есть купальный сезон с опозданием на 50 суток может быть открыт к следующим выходным — 22-23 июля», — рассказали синоптики.

6 июля директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что во второй половине лета жителей Центральной России ждут смерчи, грозы и ливни. «Вертикальные вихревые структуры — смерчи — у нас бывают крайне редко, но, к несчастью, бывают. Я бы не стал их исключать в ближайшее время», — сказал он. При этом глава Гидрометцентра подчеркнул, что многие природные катаклизмы невозможно предсказать заблаговременно.