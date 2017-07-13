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На выходных в Москву придет жара

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До 27 — 28 градусов поднимется температура воздуха в столице в ближайшие выходные. Об этом в четверг, 13 июля, сообщила журналистам главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передает Агентство городских новостей «Москва».

«Что касается осадков, то они прогнозируются на протяжении всего июля: в этот месяц традиционно много осадков, норма составляет 94 мм. Надеемся, что количество осадков в июле не сильно превысит норму», — отметила она.

Наиболее теплая погода в этому году, по словам Макаровой, установится в регионе в конце июля — начале августа.

Ранее, 9 июля, в погодном центре «Фобос» сообщили, что пляжный сезон в столице может быть открыт в конце июля. В грядущие выходные над Москвой начнет формироваться область повышенного атмосферного давления, что принесет теплую и сухую погоду.

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