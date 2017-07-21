Россия
 

Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару

Перейти в «Мою Ленту»

В Москву на следующей неделе может прийти 30-градусная жара. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Как отмечается, в среду, 26 июля, воздух в столице прогреется до 24-29 градусов. Осадков специалисты Гидрометцентра в этот день не ожидают. На следующий день столбики термометра покажут от 26 до 31 градуса, также пройдет небольшой дождь.

В понедельник, 24 июля, температура воздуха в Москве составит 23-25 градусов. Во вторник — 22-27 градусов. Синоптики отмечают, что начало недели обойдется без осадков.

9 июля в погодном центре «Фобос» сообщили, что пляжный сезон в столице с опозданием на 50 суток может быть открыт в конце месяца — 22-23 июля.

6 июля глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во второй половине лета в Центральной России ожидаются ливни, грозы и смерчи. При этом многие катаклизмы, по его словам, предсказать заблаговременно не получится.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Последние новости
Назначен новый пресс-секретарь Белого дома
Прыгунья в высоту Ласицкене выиграла очередной этап Бриллиантовой лиги
СМИ сообщили о лишении Демьяна Кудрявцева гражданства России
Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару
Офицера Росгвардии заподозрили в переклеивании ценников в «Ленте»
В Пентагоне отказались верить в смерть главаря ИГ
Путин поведал о своем псевдониме времен разведшколы
Другие материалы рубрики
Россия00:07Сегодня
Протоиерей Павел Хондзинский

«Это что-то вроде саморефлексии Церкви»

Первый кандидат теологии о том, почему эта дисциплина достойна называться наукой
21:31Сегодня

Путин поведал о своем псевдониме времен разведшколы

18:24Сегодня

Мэр Ярославля призвал класть лук в бутерброды после пожеланий жителей

19:44Сегодня

Беглых зубров попытаются вернуть в заповедник с помощью дудочки и комбикорма

Россия16:0619 июля

«Ощущение стабильности исчезло»

Почему россияне перестали верить в светлое будущее
19:44Сегодня

Комитет Госдумы по делам женщин обзавелся мужчиной

18:2120 июля

Госдума разработает закон о принудительном лечении буйных алкоголиков

17:47Сегодня

Путин объяснил отказ от зонта в дождливое 22 июня

Россия00:05Сегодня
Владимир Путин в Национальном музее Республики Марий Эл

Рекорд по самоварам

Зачем Путин предложил создать этнокультурные бренды
19:02Сегодня

Путин объяснил вред от спекуляций на проблеме коррупции

17:4420 июля

Москалькова сообщила о найденных СК двоих якобы преследуемых в Чечне якобы геях

17:43Сегодня

Почти половина россиян сочла работу Госдумы эффективной

Россия
Протоиерей Павел Хондзинский«Это что-то вроде саморефлексии Церкви»
Первый кандидат теологии о том, почему эта дисциплина достойна называться наукой
Путин поведал о своем псевдониме времен разведшколы
«Ощущение стабильности исчезло»
Почему россияне перестали верить в светлое будущее
Владимир Путин в Национальном музее Республики Марий ЭлРекорд по самоварам
Зачем Путин предложил создать этнокультурные бренды
Беглых зубров попытаются вернуть в заповедник с помощью дудочки и комбикорма
Комитет Госдумы по делам женщин обзавелся мужчиной
Путин объяснил отказ от зонта в дождливое 22 июня
Все материалы
Мир
Корейская проститутка в национальном костюме во время акции протеста против полицейских рейдов на бордели Интим предлагать
Особенности рынка платных сексуальных услуг в Корее
Георгий Толорая: Что ответит Пхеньян
Почему ядерное оружие у КНДР не станет залогом мира на Корейском полуострове
Таиландские раболовы
Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
Афганские военные погибли в результате ошибочного удара США
США ввели санкции против россиянина за обучение в лагере ИГ
Фантастические культы и где они обитают
Странные верования от Америки до Индии
Бой за печень исламиста
Филиппинские военные с помощью иностранцев добивают боевиков в Марави
Все материалы
Бывший СССР
Андрей ПарубийПалата чудаков
Уголовное, скандальное и фейковое прошлое депутатов Верховной Рады
В Femen пояснили появление полуголой активистки перед Лукашенко и Порошенко
МИД Германии констатировал провал перемирия в Донбассе
Названы три опоры режима Порошенко
Додон осудил требование вывести российских военных из Приднестровья
Украинский чиновник упал в обморок во время выступления Лукашенко
Со встречи Порошенко и Лукашенко вывели полуголую чернокожую активистку
Все материалы
Финансы
А ввоз и ныне там
Почему Росcии не удается реализовать программу импортозамещения
Доля граждан с валютными сбережениями в России снизилась
Путин рассказал об осторожном отношении к биткоину
Порошенко допустил поставки нефти в Белоруссию через Украину
Профсоюзы предупредили о будущей массовой безработице в России
ЦБ ответил на протесты Генпрокуратуры по «Югре»
Экономика КНДР установила рекорд роста в XXI веке
Все материалы
Бизнес
Крепче стали
Еврочиновники вышли на тропу антидемпинговой войны с российскими металлургами
Чудо техники
Почему «Восточный Порт» называют лучшим угольным терминалом России
Не лезь в бутылку
Помогут ли безалкогольные выходные в борьбе с пьянством
Государство создаст фонд для защиты прав дольщиков
Россия ограничит поставки продукции двух белорусских предприятий
S7 первой в России пополнила флот лайнером Airbus A320neo
Медведев пообещал увеличить субсидии разработчикам беспилотных авто
Все материалы
Силовые структуры
Под шумок на волю
Суд освободил из СИЗО осужденного за разбой инвалида Мамаева
Минобороны согласовало облик стратегического бомбардировщика нового поколения
Высота нарушений
Почему в России не могут решить проблему авиадебоширов
По ту сторону протеста
Как проходят несогласованные акции в Москве: версия бойцов Росгвардии
Дочь Немцова попросила отменить приговор убийцам ее отца
Полетную программу на МАКС-2017 прервали из-за проливного дождя
В России начались испытания блокирующего космические удары комплекса РЭБ
Все материалы
Наука и техника
Дотыкались
Зачем отправляли на смерть чернокожих коммунистов
Планета Х (в представлении художника)Сколько их
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Расходимся
Что скрывается за слухами об iPhone 8
В США показали фабрику по производству ракет с аналогами РД-180
Назван способ прожить на семь лет дольше
Объяснена опасность одновременного употребления белков и углеводов
Космический грузовик «Прогресс МС-05» затопили в Тихом океане
Все материалы
Спорт
Старт велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme-2017. Россия, Москва, 18 июля 2017 года«Сейчас я уже не буду плакать»
Как жертва сексуального насилия нашла спасение в спорте
Эдуард СтрельцовСтрела в сердце
Великому футболисту Стрельцову могло бы исполниться 80 лет
«Локомотив» обыграл ЦСКА во втором туре РФПЛ
Российская рапиристка Дериглазова выиграла чемпионат мира
Карпин с Широковым сыграют против Стоичкова и Креспо на Кубке Экспо-2017
Женская сборная России по футболу проиграла Швеции на ЧЕ
Кержаков нашел вторую работу
Все материалы
Культура
Увидеть море и умереть
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Дюнкерка» до «Берлинского синдрома»
Родиться жертвой, переродиться мстителем
Как отстаивали свои права женщины в Древней Индии
Честер БеннингтонГорький парк
Что убило лидера Linkin Park Честера Беннингтона
Минкульт и РПЦ займутся продвижением русской классики
Прокуратура нашла уголовщину в действиях противников фильма «Матильда»
Припаркованные на набережной Ялты грузовики Киркорова возмутили горожан
Учитель отказался вносить правки в «Матильду»
Все материалы
Интернет и СМИ
Анонимы не плачут
Почему в России запретили VPN и Tor
Соцсети покорил настрадавшийся и обретший радость бородатый дракон
Полмиллиона россиян и украинцев стали жертвами опасного рекламного вируса
В России ввели запрет на использование VPN и Tor
Британские матери обнаружили шутки для взрослых в мультфильме про свинку Пеппу
Госдума приняла закон о регулировании мессенджеров
Ракетно-бомбовый угар
Кто разоблачает российских военных в Сирии и ищет их следы в Донбассе
Все материалы
Ценности
Гоните рублики
Тест «Ленты.ру»: можно ли на глаз определить цену вещи?
«Только не надо ассоциировать меня с красивой жизнью»
Коллекционер ретроавтомобилей Алексей Прупес дает советы начинающим
Аукцион рассказал о возможном происхождении «часов Путина»
TAG Heuer сделал шеф-повара посланником бренда в России
Российский ювелир увенчал Miss Maxim титановой короной в виде трусов
Nike выпустит 13 новых вариантов кроссовок Air Max 97
G-Shock представил модель с тройной синхронизацией времени
Все материалы
Путешествия
Поплавать с кайфом
Лучшие места для снорклинга и дайвинга
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
Мечтающие о Мальдивах россияне в реальности проведут отпуск на родине
Россияне начали отказываться от туров в Грецию и Турцию
Delta Airlines отказала американской семье в перелете из-за вшей
Жириновский рассказал о своих планах на летний отпуск
СМИ анонсировали запрет на путешествия американцев в КНДР
Все материалы
Из жизни
Кто с мечом к нам придет
С копьем, абордажной саблей и клинком в зонтике — против бандитов и террористов
Завтрак сумоиста
Фотоистория про закулисную жизнь хранителей древнего японского единоборства
«В этой стране я ощущаю социальную стабильность»
История москвички, переехавшей в Бельгию
Драка вооруженных мачете и мусорным баком мужчин в Нью-Йорке попала на видео
Замужняя американка заработала состояние на продаже своих откровенных снимков
Эмили Ратаковски снялась обнаженной для Allure
Алабамский охотник завалил 370-килограммового дикого кабана
Все материалы
Ему нужны ваши деньги
Длительный тест VW Amarok: итоги, конкуренты и стоимость владения
Mercedes против Volkswagen
Сравниваем пикап Mercedes-Benz X-класса с VW Amarok
Mercedes E-класса, который уделает любой «Гелик»
Как инженеры Mercedes-Benz для развлечения сделали из E-класса суровый внедорожник
Тест Mercedes S-класса, который стал еще роскошнее
За рулем обновленного Mercedes-Benz S-класса: главное
Hyundai устроила краш-тест «Соляриса» с живым человеком внутри
На eBay выставили машину слежки ФБР со всей видеоаппаратурой
В России разработали шестидверный девятитонный броневик
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы