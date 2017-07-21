Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару

В Москву на следующей неделе может прийти 30-градусная жара. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Как отмечается, в среду, 26 июля, воздух в столице прогреется до 24-29 градусов. Осадков специалисты Гидрометцентра в этот день не ожидают. На следующий день столбики термометра покажут от 26 до 31 градуса, также пройдет небольшой дождь.
В понедельник, 24 июля, температура воздуха в Москве составит 23-25 градусов. Во вторник — 22-27 градусов. Синоптики отмечают, что начало недели обойдется без осадков.
9 июля в погодном центре «Фобос» сообщили, что пляжный сезон в столице с опозданием на 50 суток может быть открыт в конце месяца — 22-23 июля.
6 июля глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во второй половине лета в Центральной России ожидаются ливни, грозы и смерчи. При этом многие катаклизмы, по его словам, предсказать заблаговременно не получится.