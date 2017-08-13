Королева Великобритании устроила вечеринку в стиле ABBA

Королева Великобритании Елизавета II организовала вечеринку в Виндзорском замке — резиденции британских монархов, сообщает издание Daily Mail. На мероприятие, на котором играла музыка шведской группы ABBA, были приглашены придворные и их гости.

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Вечеринка, которая была устроена без особого повода, проходила в киноклубе замка, всего на ней присутствовали 500 человек. Входной билет стоил 12,5 фунтов (около 16 долларов). На мероприятии действовал дресс-код: присутствующие должны были одеться в стиле ABBA. Такая тематика была выбрана, поскольку любимой песней королевы является Dancing Queen.

Отмечается, что гости танцевали, пели и пили шампанское. С наступлением ночи им показали экранизацию мюзикла «Mamma Mia!», основанного на песнях ABBA.

На входе гостей проверяла служба безопасности. Сама Елизавета II в это время находилась в Балморале — королевской резиденции в Шотландии.

ABBA — квартет, существовавший в 1972-1982 годах и названный по первым буквам имен исполнителей. Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки.