Cодержание королевы Елизаветы II будет увеличено в два раза

Содержание королевы Елизаветы II увеличится в два раза, сообщает во вторник, 27 июня, The Guardian. Часть полученных средств будет выделена на реконструкцию Букингемского дворца.

Букингемский дворец является основной резиденцией Елизаветы II в Лондоне. В 2019 году Королева получит 82 миллиона фунтов стерлингов (около 104 миллиона долларов). Содержание монарха выплачивается раз в два года. Отмечается, что в 2016 году эта сумма составила 42,8 миллиона фунтов стерлингов (около 54,4 миллиона долларов), а в 2012-м — 29,1 миллиона фунтов стерлингов (около 37 миллионов долларов).

Основным источником дохода Елизаветы II является организация «Собственность Короны» (Crown Estate), управляющая недвижимостью и другими активами, которые формально принадлежат монарху. В прошлом финансовом году (с 1 апреля 2016-го до 31 марта 2017 года) «Собственность Короны» принесла 328,8 миллиона фунтов стерлингов (около 416 миллионов долларов), увеличив свои показатели на 8 процентов по сравнению с предыдущим годом. Отмечается, что 15 процентов из них получает королева. К 2027 году это цифра увеличится до 25 процентов.

Повышение было решено провести для финансирования ремонтных работ в Букингемском дворце, которые могут обойтись в 370 миллионов фунтов стерлингов (около 470 миллионов долларов). В резиденции заменят системы электроснабжения и канализации, которые признаны устаревшими. Повышение содержания королевской семьи одобрило подавляющее большинство парламентариев — 464, против выступили 56.

По информации The Guardian, в 2016 году члены королевской семьи также потратили 4,5 миллиона фунтов стерлингов (около 5,7 миллиона долларов) на путешествия. Также общее число расходов правителей выросло на два миллиона фунтов стерлингов, до 42 миллионов.

«Собственность Короны» (Crown Estate) — это совокупность земель и владений в Великобритании и за ее пределами, которые принадлежат британскому государству. Данные объекты получают статус «государственного имущества Короны» (in right of the Crown).