Британская королева занялась поиском нового обивщика мебели

Королева Великобритании Елизавета II ищет нового специалиста, который будет отвечать за пошив штор и обивки для мягкой мебели в Букингемском дворце. Такое объявление опубликовано на сайте вакансий королевской семьи в понедельник, 27 марта.

Кандидату предлагается годовой доход в 22 тысячи фунтов (25,5 тысячи евро) плюс пособия и пенсионные отчисления. В описании вакансии указано, что работать надо будет в Букингемском дворце, Виндзорском замке и Дворце Святого Джеймса, где «более тысячи комнат, и во всех них есть мебель». Таким образом, предусматривается, что кандидат должен быть достаточно амбициозным, чтобы «сохранять и создавать великолепные предметы, которые будут радовать будущие поколения».

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Средняя зарплата британцев в прошлом году составила 27,6 тысячи фунтов (31,9 тысячи евро), пишет CNBC со ссылкой на управление Национальной статистики. Таким образом, в монаршей семье решили компенсировать недостаточную оплату своим работникам «величайшим чувством вознаграждения». Вакансия отрыта до 6 апреля.

В июле 2016 года Букингемский дворец открыл вакансию посудомойщика с годовой зарплатой 17 тысяч фунтов (20 тысяч евро). Кандидатам предлагалось проживать во дворце и бесплатно питаться при дворе. Однако кроме прямых обязанностей он должен был помогать поварам в приготовлении пищи.

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