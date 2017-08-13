Немецкие СМИ сообщили о тайных поставках иранского вооружения в Россию

Немецкая газета Welt am Sonntag сообщила о нарушении Россией и Ираном резолюции 2231, принятой Советом Безопасности ООН в 2015 году. Издание отмечает, что этот документ запрещает обслуживание тяжелых наступательных вооружений, поставленных из Исламской Республики.

Газета со ссылкой на источники в западных спецслужбах пишет, что в июне самолет из Ирана дважды совершал рейс к авиабазе Хмеймим в Сирии, где развернута российская авиагруппировка. Борт доставил компоненты вооружений, которые затем должны были транспортироваться в Россию для обслуживания.

Потом военный груз якобы на машине отвезли в порт Тартус (там находится пункт материально-технического обеспечения российского ВМФ) и поместили на российское судно «Спарта-3». Позднее оно отправилось в порт Новороссийск.

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Издание опубликовало спутниковый снимок с самолетом, указав, что это иранский Boeing на аэродроме Хмеймим.

Согласно тексту резолюции 2231, все государства должны получить одобрение Совбеза ООН на поставку, продажу или передачу Ирану, в числе которых боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, ракеты или ракетные системы. Это также касается случаев предоставления Ирану помощи, связанной с поставкой, продажей, передачей, производством, обслуживанием или использованием оружия.

Welt am Sonntag указывает, что «новый контрабандный маршрут» — часть становящегося все более тесным сотрудничества Тегерана и Москвы.

В начале августа российский вице-премьер Дмитрий Рогозин прибыл в иранскую столицу для участия в церемонии инаугурации президента Хасана Роухани. Там он провел переговоры с министром обороны Хосейном Дехганом, по итогам которых было объявлено о том, что страны подтверждают курс на развитие отношений в сфере обороны. До этой встречи источник ТАСС в аппарате Рогозина рассказывал: «Стороны достигли предварительной договоренности усилить военно-техническое и технологическое сотрудничество после внесения обеих стран в санкционный список. Поэтому российская делегация во главе с Рогозиным будет прорабатывать возможность заключения новых договоренностей».