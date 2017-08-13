В России прокомментировали сообщения о тайных поставках вооружений из Ирана

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия в свое время подготовила специалистов в Иране, способных обслуживать поставленную российскую военную технику. Так он прокомментировал статью в немецкой газете Welt am Sonntag, написавшей о нарушении Москвой и Тегераном резолюции Совбеза ООН, передает РИА Новости.

«Россия поставила в Иран большое количество военной техники, которая, разумеется, нуждается в сопровождении, в регламентных работах. Одновременно с этим Россия подготовила иранских специалистов, которые могут эти работы выполнять. Эта подготовка была предусмотрена контрактами на поставку техники», — сказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

По его словам, обучение велось в полном соответствии с международными нормами.

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В свою очередь, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил агентству, что публикация Welt am Sonntag не соответствуют действительности. «Это информационная фальшивка, призванная изобразить Россию и Иран нарушителями известных резолюций Совета Безопасности ООН. В военно-технических контактах с Тегераном Москва строго придерживается резолюций», — сказал он. По словам эксперта, «цель данной информационной провокации — бросить тень на Россию и попытаться дискредитировать усилия Москвы по политико-дипломатическому разрешению сирийского кризиса».

Ранее в воскресенье, 13 августа, немецкая газета со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщила, что в июне самолет из Ирана дважды совершал рейс к авиабазе Хмеймим в Сирии, где развернута российская авиагруппировка. Борт доставил компоненты вооружений, которые затем должны были транспортироваться в Россию для обслуживания. Издание указывало, что это нарушает принятую Совбезом ООН в 2015 году резолюцию 2231.