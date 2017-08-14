Американцы предложили совместить пляжный отдых с нанесением макияжа

Американский косметический бренд Bobbi Brown выпустил новую коллекцию средств для макияжа под названием Peace. Love. Beach. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 14 августа.

В линейку вошли несколько палеток теней разных цветов: от синего до золотого с блестками и перламутром, лаки для ногтей, а также компактная пудра с эффектом свечения. Цены на новинки варьируются от 950 до 4150 рублей.

Материалы по теме Что с лицом? Как оставаться красивой, несмотря на солнце, ветер и капризы погоды

Bobbi Brown Cosmetics — американская косметическая компания, основанная в 1991 году визажистом Бобби Браун. В 1995 году марку купила Estée Lauder. Браун является автором книг Bobbi Brown Beauty, Bobbi Brown Makeup Manual, Bobbi Brown Teenage Beauty, Beauty Rules и Bobbi Brown Beauty Evolution. В 2016 году Браун покинула компанию.

В начале мая 2017 года марка представила Follow The Sun («Следуй за Солнцем»), вдохновением для создания которой послужили курортные направления Антигуа, Мауи и Санта-Барбара. В нее вошли карандаши для глаз, пудры и блески для губ.