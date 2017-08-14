Ремешки для Apple watch украсили змеями и динозаврами

Американский производитель аксессуаров класса люкс Coach выпустил коллекцию ремешков для Apple watch. Об этом сообщает Luxurylaunches.

В линейку вошли несколько моделей разных цветов. Ремешки выполнены из кожи и украшены изображениями змей, цветов и динозавров. Цены на них варьируются от 150 до 195 долларов. Коллекция выпущена ограниченным тиражом.

Coach — американская компания, специализирующаяся на производстве люксовых аксессуаров. Ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Брендовые магазины представлены в США, Канаде, Японии и России.

Среди новинок марки — коллекция аксессуаров, разработанная совместно с певицей и актрисой Селеной Гомес. В линейку вошли кошельки, визитницы и сумки. Они украшены одной из татуировок Гомес: «Любите меня». В продаже новинки появятся с сентября.