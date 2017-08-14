Любителей знакомиться в сети защитят от снимков половых органов

Один из крупнейших сервисов онлайн-знакомств OkCupid предупредил пользователей о блокировке аккаунтов в случае отправки фотографий с половыми органами. Об этом сообщается в блоге компании.

В последнем обновлении юзеры увидели уведомление, в котором администрация напомнила о необходимости сохранять OkCupid «безопасным и уютным местом». По словам представителей сервиса, они первыми публично запретили отправлять распространенные среди искателей новых знакомств снимки гениталий.

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Также сообщили, что для борьбы с неуместными снимками организована группа модераторов, которые оперативно реагируют на жалобы по поводу интимного контента и блокируют пользователей, нарушающих условия использования сервиса.

Популярные в сети люди часто жалуются на фотографии мужских половых органов, которые отправляют им незнакомцы. В конце июля 20-летняя жительница американского штата Аризона Мади Кон рассказала, что в ответ на многочисленные интимные снимки начала жаловаться матерям извращенцев. Женщины извинились за своих сыновей и обещали поговорить с ними об их поведении.

OkCupid — американский сервис знакомств с общей аудиторией более 10 миллионов пользователей. Позиционирует себя как международная площадка для поиска друзей и возлюбленных.