Elisabetta Franchi пустила модель в полосатом костюме гулять по Парижу 1940-х

Итальянская марка Elisabetta Franchi запустила новую рекламную кампанию на сезон осень-зима 2017. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 14 августа.

Главная героиня, роль которой исполнила модель Эмили Ди Донато, воплощает собой образ роковой женщины. Она гуляет по Парижу, одетая в полосатый костюм и меха, встречает подругу (Фрида Аасен) и переносится в 1940-е годы.

Автором снимков стала фотограф Эллен Фон Унверт. «Выбор Эллен не случаен: ее работы — олицетворение соблазнительной женственности, естественной и невероятно притягательной, такая идея лежит и в основе осенне-зимней коллекции», — сказал представитель марки.

В новой коллекции дизайнеры смешали мужской женский стили: костюмы, свободные брюки сочетаются с платьями, яркими аксессуарами, восточными принтами и пайетками