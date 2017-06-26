Elisabetta Franchi оденет женщин в спортивные боди

Итальянская марка Elisabetta Franchi представила первую в своей истории капсульную коллекцию спортивной одежды под названием Moves. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 26 июня. В линейке представлены модели для активных видов спорта, аксессуары и обувь.

В коллекцию вошли футболки, майки, боди, комбинезоны, шорты, легинсы, свитшоты, толстовки, ветровки, слипоны, обувь для бокса, бега и зала. Среди аксессуаров — спортивные браслеты, наушники, сумки для тренировок.

Фото: пресс-служба Elisabetta Franchi 1 /5

Утепленные вещи изготовлены из неопрена, легкие — из эластана и хлопка. Вещи декорированы вставками из кожи и парламутровой ткани, а также бахромой. Цветовая палитра разнообразна: от нежной слоновой кости, пудрового, яркого коралла до спортивных черного и серого.

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Новинки уже поступили в продажу и представленs в фирменном бутике бренда.