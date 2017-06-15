Японская компания-производитель спортивной одежды и обуви открыла офис в Москве

Японская компания-производитель спортивной одежды и обуви представила новый офис в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоялось во вторник, 13 июня. На нем присутствовали официальные представители компании ASICS: гендиректор европейского отделения бренда Алистэр Кэмерон, генеральный директор по корпоративной стратегии и исполнительный директор департамента корпоративного развития Шиничи Тераниши, региональный директор департамента «Развивающиеся рынки» Стефан Хайнрих и генеральный директор российского отделения компании Глеб Лебедев.

Среди гостей мероприятия был чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки, произнесший речь на русском языке.

Решение о переезде было связно со значительным увеличением объема инвестиций в российское представительство компании, качественным обновлением его команды. Головной офис делает стратегическую ставку на российский рынок и в ближайшие три года планирует удвоить инвестиции на маркетинг и развитие присутствия бренда в магазинах партнеров.