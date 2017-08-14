Прибыль «Газпрома» упала в 11 раз за полгода

Чистая прибыль головной компании «Газпрома» за первые шесть месяцев 2017 года упала в 11 раз к аналогичному периоду прошлого года, составив 17,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается в ежеквартальном отчете на сайте компании.

За первое полугодие 2016-го она составила 194,4 миллиарда рублей. При этом выручка компании увеличилась почти на 6 процентов, до 2,09 триллиона рублей. «Газпрому» также удалось нарастить выручку от продажи газа — на 5,5 процента, до 1,43 триллиона рублей.

Финансовые показатели компании мог испортить рост курса евро по отношению к российскому рублю, а также проведенная ею переоценка основных средств, отмечает «Интерфакс».

«Газпром» скорректировал оценку добычи газа по итогам 2017 года. В предыдущем ежеквартальном отчете речь шла о 442 миллиардах кубометров, в этом указано, что холдинг намерен добыть 453,6 миллиарда «кубов».

