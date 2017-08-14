В Нидерландах супружеская пара совершила двойную эвтаназию после 65 лет брака

В Голландском городе Дидам 91-летние супруги, прожившие в браке 65 лет, совершили двойную эвтаназию. Об этом сообщает The Telegraph.

«Ник и Трис Эльдерхост умерли в окружении родных и близких, крепко взявшись за руки», — сообщили их родственники.

Дик Боссчер из Голландской ассоциации по добровольному уходу из жизни пояснил, что это очень редкий случай, когда оба супруга одновременно отвечают требованиям эвтаназии по медицинским показаниям.

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Страдавший алкоголизмом голландец Марк Лангейдик решил прекратить свои мучения, прибегнув к эвтаназии. Смертельная процедура была проведена 14 июля прошлого года.

Закон, разрешающий людям воспользоваться эвтаназией в случае, если они испытывают «невыносимые страдания» без перспективы улучшения, был принят в Нидерландах 16 лет назад. Только за прошлый год им воспользовались 5,5 тысяч человек. Среди решившихся на эвтаназию были люди, страдавшие анорексией, хронической депрессией, галлюцинациями, а также жертва посттравматического стрессового расстройства, возникшего после пережитого в детстве сексуального насилия.