Жертвами нападения исламистов на ресторан в Буркина-Фасо стали 17 человек

Жертвами нападения на ресторан в Буркина-Фасо стали 17 человек, 8 получили ранения. Об этом агентству Associated Press сообщил министр связи страны Реми Данджину.

Трое террористов подъехали к фешенебельному ресторану Aziz Istanbul в столице страны Уагудугу, после чего открыли огонь по посетителям. Среди погибших есть иностранцы — сообщается как минимум об одном гражданине Франции.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за случившееся.

15 января 2016 года боевики связанной с запрещенной в России «Аль-Каидой» группировки «Аль-Мурабитун» в Уагадугу

атаковали кафе Cappuccinno, после чего ворвались в отель Splendid и взяли заложников. Тогда погибли 30 человек.

Эта же группа взяла на себя ответственность за аналогичный инцидент в соседней Мали. 20 ноября 2015 года трое боевиков напали на гостиницу Radisson Blu в столице Бамако и убили 21 человека. Среди погибших — шестеро граждан России, сотрудники авиакомпании «Волга-Днепр». Также жертвами теракта, в частности, стали трое граждан Китая и один американец. Все террористы были ликвидированы в ходе штурма.