Глава МИД Буркина-Фасо одобрил идею Путина об антитеррористическом фронте

Глава МИД Буркина-Фасо Альфа Барри сообщил, что поддерживает идею президента России Владимира Путина о создании антитеррористического фронта. Такое заявление министр сделал на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в понедельник, 20 февраля, сообщает ТАСС.

«Регион Сахель находится сейчас в непростой ситуации. Как вы знаете, конфликт начался в Ливии и потом перекинулся на Мали, а сейчас он охватывает все наши страны (...) С этим злом надо бороться», — подчеркнул Барри.

Глава дипломатического ведомства добавил, что в начале февраля в столице Мали Бамако состоялась встреча «группы пяти», в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. На форуме обсуждалась разработка единой стратегии по борьбе с терроризмом и наркоторговцами, финансирующими экстремистские организации.

«Мы обращаемся с призывом к международному сообществу и просим поддержать нас. Я рад намерению России оказывать нам поддержку в этом направлении», — подчеркнул министр.

Путин призвал мировое сообщество создать международную антитеррористическую коалицию с участием исламских стран в сентябре 2015 года, выступая на 70-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Позднее российский лидер неоднократно высказывался за создание широкого фронта противостояния экстремистам под эгидой ООН.