Межзвездный космический нанокорабль подал сигнал

Самый маленький из созданных людьми космических кораблей — Sprite — подал сигнал, находясь на орбите Земли. Запуск зонда был произведен в рамках подготовки полета подобных аппаратов к соседней звездной системе Альфа Центавра. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Sprite, который весит всего четыре грамма, был разработан Заком Манчестером из Стэнфордского университета, США. По словам изобретателя, создание нанокораблей стало возможным, благодаря развитию полупроводниковых технологий. Большинство функций таких аппаратов могут выполняться устройством с одной интегральной схемой.

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У Sprite были предшественники, однако их отправили в космос без возможности связаться с Землей. Другие нанокорабли должны быть еще меньше и иметь лазерный парус — механизм, который позволяет собирать лазерный свет, излучаемый с Земли. Это позволит развить скорость, равную 20 процентам скорости света.

Российский бизнесмен Юрий Мильнер и британский физик-теоретик Стивен Хокинг запустили инициативу Breakthrough Starshot, которая должна стать первой миссией рукотворного аппарата к другой звезде. Аналогичный проект, называемый DE-STAR имеется и в НАСА.

Ученые Корейского университета науки и техники и Гарвардского университета полагают, что нанокорабль на лазерных парусах, который планируется отправить к α Центавра, из-за вращения отклонится от намеченного курса.

Двойная звезда α Центавра расположена на расстоянии 4,36 светового года от Земли. Вероятно, в эту систему (светила A и B) входит красный карлик α Центавра C. Звезды α Центавра A и B по своим физическим характеристикам похожи на Солнце, но старше его на 1,5 миллиарда лет.