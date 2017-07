Названа новая опасность для межзвездного корабля

Ученые из Корейского университета науки и техники и Гарвардского университета полагают, что нанокорабль на лазерных парусах, который планируется отправить к Альфе Центавра, из-за вращения отклонится от намеченного курса. Соответствующий препринт исследования имеется в редакции «Ленты.ру».

Согласно расчетам ученых, из-за вращения корабль отклонится от расчетной позиции, по достижении Альфы Центавра, на более 20 радиусов Солнца. Точные оценки зависят от параметров межзвездной среды и устройства корабля.

Причину вращения специалисты видят в столкновении наноаппарата с заряженными частицами межзвездной среды, в результате чего поверхность зонда приобретет ненулевой электрический заряд и, как следствие, с нее произойдет вторичная электронная эмиссия. Авторы полагают, что электрически заряженный зонд будет вращаться также и при попадании в магнитное поле, период такого вращения оценивается в 30-60 минут.

Материалы по теме Дорожная карта НАСА готовится лететь на альфу Центавра

Специалисты предлагают учитывать данные эффекты при проектировании нанокорабля на лазерных парусах.

В апреле 2016 года российский бизнесмен Юрий Мильнер и британский физик-теоретик Стивен Хокинг объявили о начале работ по созданию и отправке спутника к Альфе Центавра. Проект фактически копирует систему DE-STAR (Directed Energy System for Targeting of Asteroids and ExploRation), над которой в течение нескольких последних лет работают в НАСА.