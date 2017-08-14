Три тысячи индеек умерли от испуга под Тамбовом

Почти три тысячи индеек, содержавшихся на ферме в Тамбовской области, погибли из-за испуга. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщается на сайте страховой компании «РСХБ-Страхование».

Причиной смерти 2848 птиц, по информации компании, стала рептилия, проникшая в помещение, где они находились. Перепуганные индейки запаниковали и столпились в одном месте, началась давка, и они погибли от асфиксии.

После рассмотрения случай был признан страховым. Компания «Тамбовская индейка», которой принадлежали птицы, получила компенсацию в размере 1,57 миллиона рублей.

Издание Online-Tambov утверждает, что в птичнике находились более 660 тысяч индеек. Причиной паники среди них, по данным портала, стала обычная ящерица.

В конце июня в Таиланде семья китайских туристов, отправившихся на прогулку на слонах, была госпитализирована. Животные испугались залаявшей собаки, бросились бежать и скинули с себя седоков.