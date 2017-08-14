Шведы призвали к строгости в одежде

Дизайнеры премиальной линейки бренда H&M — H&M Studio — показали лимитированную коллекцию одежды на новый сезон. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 14 августа.

В мужской линейке дизайнеры пересмотрели взгляды на модные традиции, а вдохновением для ее создания стал альпинизм. «Создание контраста между традиционной мужской одеждой и альпинизмом становится новым модным акцентом. Благодаря этому возникает не только контраст в материалах, но и особое внимание к балансу между новыми, современными силуэтами и классикой», — сказал руководитель отдела дизайна мужской одежды Андреас Левенстам.

Фото: пресс-служба H&M 1 /5

В женской линейке представлены вещи строгого кроя, она состоит из базовых элементов гардероба современной женщины —строгой верхней одежды, женственных платьев, комфортного трикотажа, универсальных деталей, ярких аксессуаров и практичной цветовой палитры.

Фото: пресс-служба H&M 1 /5

«Женственные детали сочетаются здесь с трендами в уличном или панк-стиле, что позволяет создать яркий, но вместе с тем утонченный образ», — рассказала креативный директор Пернилла Вольфарт.