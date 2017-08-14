Упавший с платформы экскаватор задавил семь человек в Турции

В турецкой провинции Агры на востоке страны экскаватор упал с платформы на ехавший рядом микроавтобус. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

По предварительной информации, строительная машина была плохо закреплена на перевозившем ее тягаче и сорвалась с креплений на одном из крутых поворотов.Экскаватор придавил проезжавший мимо автобус с людьми.

В результате аварии погибли семь человек, еще 11 получили ранения, они госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. На месте ДТП работают бригады скорой помощи и спасатели.

30 июля сообщалось, что в результате аварии туристического автобуса в Турции пострадали 26 человек. Водитель машины не справился с управлением на горной дороге, из-за чего автобус перевернулся. Пострадавших госпитализировали.