Американский дизайнер создала обувь по детским каракулям

Креативный директор американской марки iRi Джанет Йонг разработала коллекцию обуви под названием Playing on Paper. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает Highsnobiety. В основе концепции лежит идея игровой практичности, а источником вдохновения для дизайнера стали детские рисунки.

В коллекцию вошли сапоги, ботильоны и ботинки с фигурными каблуками. Модели были раскрашены вручную. Предполагается, что в продаже они появятся с октября, цены пока не названы.

Идея использовать детское творчество в дизайне не нова. Например, она нашла отражение в новой коллекции Kids Supply, созданный телезвездой Ким Кардашьян и рэпером Канье Уэстом. В линейку вошли футболки, шорты, леопардовое платье асимметричного кроя, оранжевый бархатный купальник, шлепанцы и миниатюрные модели кроссовок Yeezy Boost. Принты коллекции выполнены 10-летним художником, которого зовут Харлоу.

А осенью 2015 года голландский ретейлер мебели и товаров для дома IKEA запустил в продажу мягкие игрушки, созданные по детским рисункам.