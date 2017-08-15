Охрана финского фестиваля Flow избила российского диджея Ингу Мауэр

Сотрудники службы безопасности фестиваля Flow в Хельсинки избили российского диджея и продюсера Ингу Мауэр. Об этом заявила канадская певица Мари Дэвидсон, оказавшаяся очевидцем произошедшего, пишет портал Resident Advisor.

Инцидент произошел 12 августа. По словам Дэвидсон, она увидела, как несколько охранников удерживали на земле девушку. «Я подошла, чтобы помочь, и обнаружила, что это моя подруга Инга Мауэр, которая всего два часа назад отыграла на фестивале сет», — рассказала певица.

«Ее силой вывели с территории, потому что она отказалась покинуть ее самостоятельно. Я попыталась вмешаться и объяснить, что знаю ее и хочу помочь, потому что она была крайне напугана», — отметила Дэвидсон. Певица добавила, что россиянку забрала полиция, а ее саму охрана выкинула с территории мероприятия.

Организаторы фестиваля отреагировали на рассказ исполнительницы, заявив, что осуждают использование физической силы на мероприятии. Они назвали неприемлемыми действия сотрудников полиции, отказавшихся дать какую-либо информацию о местонахождении и состоянии Мауэр. Девушка провела ночь в полицейском участке. В оргкомитете подчеркнули, что несут полную ответственность за поведение охранников.

Инга Мауэр — диджей и продюсер из Петербурга. Мари Дэвидсон — певица и композитор из Монреаля. Фестиваль Flow проходил в Хельсинки с 11 по 13 августа.