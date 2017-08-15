Тейлор Свифт отсудила один доллар по делу о сексуальных домогательствах

Американская певица Тейлор Свифт выиграла тяжбу с диджеем Дэвидом Мюллером, которого она обвиняла в домогательствах. Суд постановил взыскать с ответчика в пользу артистки символическую компенсацию в один доллар, пишет New York Post.

Свифт поблагодарила своих адвокатов за проделанную работу. «Я надеюсь, что смогу помочь людям, чьи голоса также должны быть услышаны. Поэтому я буду жертвовать деньги в различные организации, помогающие пострадавшим от сексуального насилия», — подчеркнула певица.

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Отмечается, что артистка плакала на суде во время выступления адвоката ответчика Гейба МакФарланда. Тот в ходе заседания утверждал, что если бы Мюллер действительно домогался Свифт, то она подала бы на него в суд не в 2015 году — через два года после случившегося — а раньше.

Инцидент произошел в июне 2013 года, когда Мюллер и его девушка сфотографировались со Свифт после одного из ее концертов. Певица заявила, что диджей во время съемки «задрал ее юбку и схватил за ягодицы». Через несколько дней Мюллера уволили с радиостанции KYGO. Мужчина посчитал, что это произошло из-за обвинений исполнительницы.