Зрители в Москве прогнали мешавшую играть музыкантам работницу метро

Видео: Mixmag Россия / Facebook

Зрители не позволили разогнать музыкантов, игравших у выхода из метро в Москве на ведрах и трубах. Видеозапись случившегося опубликована в Facebook Mixmag Россия.

«Настоящий Underground Resistance (сопротивление андеграунда — прим. «Ленты.ру»). В Москве. Около метро. Государство — ритмы: 0:1», — говорится в подписи к ролику.

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Артисты играли у станции «Медведково». Вокруг них собралась большая толпа слушателей, но в какой-то момент из метро вышла женщина в форме и начала мешать исполнителям. Одному она постучала по голове, но когда он не отреагировал, распинала ведра, на которых играл другой.

После этого ее окружили люди из публики, начали фотографировать. В конце концов женщина ушла, и музыканты смогли закончить выступление.