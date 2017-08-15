Из жизни
 

Британский цирк начал искать замену Маринованной леди

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Steph Mercury
Steph Mercury

Британскому цирку Circus of Horrors понадобилась новая конторсионистка, которая умещается в небольшой пластиковый сосуд. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В течение последних пяти лет номер исполняла жительница Лондона Стеф Меркьюри. За кулисами девушка, с детства занимавшаяся гимнастикой, забиралась в прозрачную емкость диаметром 45 сантиметров. Затем ее выносили на сцену и демонстрировали зрителям.

В 17 лет Меркьюри пришла на цирковое представление и разговорилась с артистами. Когда девушка сумела залезть в пластиковый сосуд, используемый конторсионистами. ей предложили выступать в цирке. С тех пор она гастролировала с Circus of Horrors под псевдонимом «Маринованная леди».

«Бока и ноги всегда были в синяках из-за того, как я лезла в банку, — говорит Меркьюри. — И если хорошенько не размяться, болит спина». Из-за этого девушка решила сменить специальность и стать воздушной гимнасткой.

Circus of Horrors, выходивший в полуфинал телешоу Britain’s Got Talent (прототип российского шоу «Минута славы»), демонстрировал номер с конторсионисткой в пластиковой емкости с момента основания. Цирк не планирует от него отказываться, поэтому основатель цирка подыскивает Меркьюри замену.

В январе сообщалось о британских гастролях монгольской конторсионистки по имени Одка, умеющей залезать в бутылку с узким горлышком. Она училась этому с 11 лет.

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