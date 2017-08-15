Шарий рассказал о застройке Севастополя бывшими украинскими чиновниками

Видео: Анатолий Шарий / YouTube

Украинский журналист и популярный блогер Анатолий Шарий опубликовал ролик, посвященный застройке Севастополя бывшими украинскими чиновниками.

В материале, в частности, говорится о деятельности Евгения Кабанова, который был депутатом горсовета Севастополя от Партии регионов (сейчас — депутат Госсовета Республики Крым) и Павла Лебедева, который возглавлял министерство обороны Украины. По данным блогера, возглавляемая Кабановым строительная компания «Интерстройсервис» возвела в Севастополе 16-этажный жилой комплекс «Вершина успеха», который перекрыл вид на достопримечательности города, ведется застройка Парка Победы, началась постройка десяти домов на Солдатском пляже.

В свою очередь, Лебедеву, по словам Шария, в 2015 году разрешили застроить урочище Ласпи. Впрочем, в апреле 2017 года президент Владимир Путин предостерег от необдуманной застройки Южного берега Крыма. Это позволило приостановить процесс, однако угроза уничтожения Ласпи сохраняется — урочище так и не получило статус особо охраняемой природной территории.

В итоге Шарий приходит к выводу, что отношения девелоперов и чиновников в Севастополе после воссоединения Крыма с Россией не претерпели изменений.