Первый этап застройки Молочной балки Севастополя оценили в 30 миллиардов рублей

Застройка Молочной балки Севастополя обойдется на первом этапе в 30 миллиардов рублей. Об этом журналистам сообщил руководитель проекта, президент Союза строителей города Александр Лившиц, передает «Крыминформ» в субботу, 11 марта.

По его словам, «на реализацию бюджетных проектов в рамках застройки Молочной балки — рокад, здания правительства, объектов культуры — потребуется примерно 9,5 миллиарда рублей». При этом из них 4 миллиарда пойдут на правительственный комплекс. Еще 20 миллиардов будут привлечены из внебюджетных средств, отметил Лившиц.

Как отмечает агентство, проект «Комплексное градостроительное развитие Молочной балки» правительство Севастополя признало приоритетным в начале марта.

Первая очередь предусматривает строительство административного комплекса на площади в 75 гектаров. В него из центра города переселят все госструктуры, в том числе заксобрание и федеральные ведомства. Будет построена школа на тысячу учащихся, три детских сада и 400 тысяч квадратных метров жилья. На территории также разобьют парк.

На втором этапе планируется освоить еще 100 гектаров. На его реализацию необходимо будет финансирование в размере 10 миллиардов рублей.