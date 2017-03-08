Глава Севастополя подписал самую большую поздравительную открытку в Крыму

В Севастополе в Международный женский день появилась самая большая поздравительная открытка в Крыму. Ее уже успел подписать временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников, сообщается на официальном портале правительства Севастополя.

Власти города пояснили, что любой желающий может оставить пожелание на открытке, которая на целый день размещена у центрального входа во Дворец детского и юношеского творчества. «Самый красивый способ выразить свои чувства — это написать о них. Поэтому я с удовольствием откликнулся на предложение принять участие в акции "Напишите о любви!", и оставить свое пожелание для всех женщин города», — пояснил Овсянников.

Врио губернатора также посетил городской роддом №1, где 8 марта родились уже шестеро детей. Он поздравил молодых матерей с двойным праздником, а также обратился к работницам медицинского учреждения: «Перед визитом к вам я побывал в Управлении МВД, и пожелал девушкам, несшим дежурство, спокойной смены. Но вам, извините, я таких слов сказать не могу. Я желаю, чтобы сегодня появилось на свет как можно больше севастопольцев: крепких и здоровых!»

Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, зачитав в ходе телеобращения стихотворение Константина Бальмонта.