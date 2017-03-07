Накануне 8 Марта Россельхознадзор сжег пять тысяч цветов

Россельхознадзор обнаружил более 5,2 тысячи зараженной цветочной продукции, поступившей в Москву, Московскую и Тульскую области накануне Международного женского дня. Все они были сожжены в присутствии сотрудников контрольного ведомства, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
«Данная подкарантинная продукция импортного происхождения из таких стран, как Эквадор, Италия, Кения, Израиль, Испания, Колумбия, Эфиопия, Нидерланды и так далее, где распространены опасные карантинные и другие вредные для РФ объекты», — отметили в ведомстве.
Были обнаружены следующие карантинные объекты: западный (калифорнийский) цветочный трипс, табачная белокрылка, белая ржавчина хризантем.
6 марта таможенные службы России сообщили о том, что поставки традиционного подарка к 8 Марта — веток мимозы — резко упали. Основным поставщиком цветка является Абхазия, которая пострадала от февральских заморозков и снегопадов. К 6 марта 2017 года из Абхазии вывезли 267 тонн мимозы. В этом году объем поставок составил 66 тонн.