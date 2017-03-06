Абхазия резко сократила поставки мимозы в Россию

Объем поставок традиционного для мартовских праздников подарка — веток мимозы — из Абхазии в Россию сократился почти в четыре раза в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные таможни Сочи.

«В этом году из-за холодной погоды цветочный сезон начался позже, чем обычно, первые крупные партии мимозы стали ввозить в Россию в последние дни февраля», — пояснили в Сочинской таможне.

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К 6 марта 2016 года из Абхазии вывезли 267 тонн мимозы. В этом году объем поставок составил 66 тонн. Государственный таможенный комитет Абхазии также объясняет снижение поставок заморозками и февральским снегопадом.

«Всего планируется оформить около 130 тонн "душистого" груза. Некоторые недобросовестные граждане пытаются провезти мимозу, нарушая правила таможенного оформления, с начала "мимозового сезона" возбуждено три дела об административных правонарушениях по статье "Несоблюдение установленных запретов и ограничений», — сообщил начальник таможенного поста многостороннего пункта пропуска «Адлер» Денис Воронин.

Абхазскую мимозу в Россию чаще всего ввозят коммерческими партиями. Упрощенная форма оформления позволяет предпринимателям из республики, совершив таможенные платежи и подав декларацию на всю партию товара, ввозить его частями. Нормы ввоза коммерческих партий товаров количественно не ограничиваются, от таможенной стоимости партии взимается НДС по ставке 18 процентов.

Абхазия — основной поставщик мимозы в Россию. Она также растет на черноморском побережье РФ, в Австралии, США и Европе.