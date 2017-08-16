Наука и техника
 

Казахстан оказался родиной яблок

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Китайские и американские ученые установили происхождение яблони домашней (Malus domestica) — самого популярного вида яблонь. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications, кратко о нем сообщает The Guardian.

Современные домашние яблони в основном происходят из Казахстана, где дикие предки растений до сих пор произрастают западнее Тянь-Шаня. Затем эта популяция распространилась вдоль Великого шелкового пути, где смешивалась с местными видами и сортами.

Специалисты подсчитали, что примерно на 46 процентов геном современных яблонь родом из Казахстана. Для этого авторы проанализировали генетические данные от 117 различных сортов яблонь (всего 24 видов), в том числе из Северной Америки и Китая.

Ранее специалисты знали, что вид происходит из Центральной Азии (Киргизии, востока Казахстана и северо-запада Китая). Данное генетическое исследование уточнило происхождение Malus domestica.

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