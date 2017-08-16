В Госдуме задумались о борьбе с информационными вбросами против банков

После публикации в СМИ личного мнения аналитика компании «Альфа Капитал» о якобы имеющихся проблемах в четырех крупных банках России в законодательство могут быть внесены изменения, которые будут препятствовать распространению подобной информации, так как она наносит ущерб рынку. Об этом в среду, 16 августа, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает Rambler News Service.

«Мы обязательно изучим эту ситуацию и, естественно, будем консультироваться с Центральным банком и вполне возможно будем вносить какие-то изменения в законодательство, которые будут препятствовать распространению такой информации, которая наносит ущерб рынку», — сказал парламентарий.

Ранее управляющая компания «Альфа Капитал» разослала письмо клиентам, в котором содержалась информация о нестабильном положении нескольких крупнейших банков России. Аналитик Сергей Гаврилов был вызван в ЦБ по этому поводу.

В «Альфа Капитале» отметили, что письмо содержало частное мнение Гаврилова, не совпадающее с позицией компании. Он проведет анализ действий своего сотрудника.

Банк России также планирует провести проверку по данному факту на предмет наличия признаков недобросовестной конкуренции. ФАС пока не получала обращение регулятора.